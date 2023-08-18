Англія

Японський опорник висловився про свій перехід до Ліверпуля.

Напередодні Ліверпуль офіційно оголосив про підписання опорного півзахисника Ватару Ендо, права на якого раніше належали Штутгарту.

30-річний японець поділився враженнями від переходу до мерсисайдського клубу.

"Зараз я дуже щасливий і дуже радий приєднатися до великого клубу з Ліверпуля. Це неймовірне відчуття, і це моя мрія. Я завжди мріяв зіграти у Прем’єр-лізі та в одному з найбільших клубів світу. Для мене ця мрія збулася. Я не можу дочекатися, щоб зіграти на Енфілді перед уболівальниками Ліверпуля.

Я граю на позиції "шістки" і більше відношуся до гравця захисного плану. Я думаю, що можу допомогти цьому клубу в обороні, і в мене буде хороша організація в центрі. Це моя роботи. Я дуже радий приєднатися до цього клубу і з нетерпінням чекаю зустрічі з вами на Енфілді!" — цитує слова Ендо офіційний сайт Ліверпуля.

У минулому сезоні Ватару Ендо провів за Штутгарт 40 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 6 голів та віддав 5 асистів.