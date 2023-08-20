Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 19 серпня 2023 року, 19:30.

У поєдинку другого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем на своєму полі переміг Манчестер Юнайтед (2:0).

У складі "шпор" результативними ударами відзначилися Сарр та Мартінес, який зрізав м'яч у свої ворота. Обидва м'ячі були забиті у другому таймі.

Для Тоттенгема це була перша перемога в сезоні після нічиї з Брентфордом (2:2), а для "червоних дияволів" перша поразка після успіху в матчі з Вулвергемптоном (1:0).

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Тоттенгем — Манчестер Юнайтед у 2 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед 2:0

Голи: Сарр, 49, Мартінес, 83 (автогол).



Тоттенгем: Вікаріо — Порро (Емерсон, 88), ван де Вен, Ромеро, Удоджі (Девіс, 70) — Сарр (Гейб’єрг, 75), Біссума — Кулушевські (Соломон, 88), Меддісон, Сон — Рішарлісон (Перішич, 70).



Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака (Далот, 66), Варан, Мартінес, Шоу — Каземіро — Антоні (Еріксен, 66), Фернандеш, Маунт (Марсьяль, 85), Гарначо (Санчо, 65) — Рашфорд (Пеллістрі, 85).



Попередження: Удоджі, Біссума — Ван-Біссака, Антоні, Фернандеш.