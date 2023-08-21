Англія

Легенда Ліверпуля висловився щодо дебютного поєдинку Мойзеса за Челсі.

Легендарний захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер, який нині працює футбольним експертом на британському телебаченні, прокоментував гру Мойзеса Кайседо в дебютному матчі за Челсі. Нагадаємо, Кайседо зіграв 30 хвилин, заробив пенальті, який реалізував Пакета. В підсумку, "аристократи" поступились Вест Гему — 1:3.

"Кайседо – це жах. Поганий, лінивий відбір", – сказав Каррагер, коментуючи матч на Sky Sports.

Раніше повідомлялось, що Кайседо попросив дозволу у Дзоли взяти 25-й номер в Челсі.