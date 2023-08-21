Керманич Барселони Хаві прокоментував безгольову серію Роберта Левандовські, яка триває чотири матчі.

"У Левандовського було два чи три явні моменти. Він заб'є. Йому варто бути терплячішим. Тоді Левандовські опиниться в потрібному місці, він цього хоче. Він був добрий. Йому, як і всім нападникам, просто потрібний гол", – сказав іспанський фахівець.

Звіт про матч Барселона — Кадіс читайте на Football.ua.