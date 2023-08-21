Іспанія

Наставник підтримав польського нападника.

Керманич Барселони Хаві прокоментував безгольову серію Роберта Левандовські, яка триває чотири матчі.

"У Левандовського було два чи три явні моменти. Він заб'є. Йому варто бути терплячішим. Тоді Левандовські опиниться в потрібному місці, він цього хоче. Він був добрий. Йому, як і всім нападникам, просто потрібний гол", – сказав іспанський фахівець.

Звіт про матч Барселона — Кадіс читайте на Football.ua.