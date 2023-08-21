Україна 21 серпня 2023, 14:20 Матч Рух — Дніпро-1 перенесено на пізніший термін Дата проведення цього матчу буде визначена додатково. Рух - Дніпро-1, фото - СК Дніпро-1 21 серпня 2023, 14:20 Дирекція УПЛ задовільнила клопотання СК Дніпро-1 щодо перенесення матчу 5 туру Прем’єр-ліги сезону 2023/24 Рух (Львів) – Дніпро-1 (повинен був відбутися 27 серпня о 19 годині) на пізніший термін. Як повідомляється на офіційному сайті "спортклубівців", дата проведення цього матчу буде визначена додатково. Нагадаємо, у рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги київська Оболонь несподівано обіграла Дніпро-1. Після поєдинку наставник дніпрян Олександр Кучер подав у відставку. Команди Дніпро-1 Рух Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте