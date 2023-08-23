Англія

Латераль "нервіонців" продовжить кар'єру в АПЛ.

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Севільї Гонсалу Монтіелем.

Орендна угода з 26-річним аргентинцем, який став автором вирішальних голів із пенальті у фіналах ЧС-2022 та Ліги Європи, розрахована на один рік.

Також наголошується, що "лісники" мають опцію викупу футболіста, яка складе близько 11 мільйонів євро.

Минулого сезону Монтіель провів 43 матчі, в яких забив один гол та віддав три результативні передачі. Також він відіграв одну гру у цій кампанії — у Суперкубку УЄФА, провівши на полі сім хвилин.