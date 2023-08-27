Англія

Сума трансферу становитиме 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

Воротар Манчестер Юнайтед Дін Гендерсон незабаром стане гравцем Крістал Пелес. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 26-річного англійця за 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

Також наголошується, що сьогодні, 27 серпня, футболіст пройде медичне обстеження перед підписанням контракту.

Крім цього, "склярі" мають намір прописати суму відступних у контракті Діна.

Минулого сезону Гендерсон виступав за Ноттінгем Форест на правах оренди. На його рахунку 20 матчів, з яких шість на нуль за 33 пропущених м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед оновив пропозицію щодо воротаря Фенербахче.