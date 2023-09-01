Англія

Українець поки що не може закріпитися в основній обоймі команди Маурісіо Почеттіно.

Колишній захисник Челсі та Арсеналу Вільям Галлас заявив, що український вінгер Михайло Мудрик має звинувачувати свого агента у невдалому переході до складу "синіх".

22-річний українець перебрався до Челсі у січні, підписавши восьмирічний контракт, а сума трансферу склала близько 70 мільйонів євро.

Тим не менш, Мудрику не вдалося заграти під керівництвом Грема Поттера минулого сезону, а також нинішнього наставника Маурісіо Почеттіно, який заявляє, що українцю потрібно набрати форму та адаптуватися до гри в АПЛ.

Однак Галлас вважає, що Мудрику не слід було переходити в Челсі, а варто було б оформити трансфер до Арсеналу, де було б більше можливостей для розвитку кар'єри.

"У минулому сезоні я говорив, що Мудрик пошкодує про перехід до Челсі, тому що я думав, що Арсенал — це той клуб, де він може проявити себе. Я не знаю, чи був це його вибір, чи вибір його агента, чи, можливо, вибір Шахтаря.

Я бачив його на початку сезону, він виглядав добре, і я думав, що він матиме чудовий сезон, але я не знаю, що сталося, чому він завжди на лаві запасних і чому він не отримує можливостей на полі. Мені сумно за гравців, коли вони опиняються у такій ситуації.

Зараз, якщо ви говорите про Мудрика, його агент ухвалив неправильне рішення, запросивши його до Челсі. Більшість гравців, які приєдналися до Челсі, були готові грати відразу і якщо спочатку було важко, вони дуже добре адаптувалися пізніше. Це показує, що люди, які працювали над їхніми переходами, знали, що вони роблять. У цьому випадку все трохи інакше", — наводить слова Галласа football.london з посиланням на Gambling Zone.

Раніше повідомлялося, що Мудрик продовжує відновлюватись після травми. Нинішнього сезону Михайло провів два матчі, відігравши на полі 54 хвилини.