Англія

Тренер відповів на питання стосовно можливого трансферу одного із лідерів свого клубу.

Юрген Клопп прокоментував потенційний інтерес команд Саудівської Аравії до Мохаммеда Салаха в зимнє трансферне вікно - цитує журналіст Джеймс Пірс.

"Ви жартуєте, так? Ви не можете дочекатися грудня, щоб поставити це питання?" — сказав наставник.

Форвард національної збірної Єгипту цього літа цікавив представників чемпіонату Саудівської Аравії, проте підсумково трансфер не відбувся.

Минулого сезону він провів 51 матч в усіх турнірах та зробив 46 результативних дій.