Англія

Дізнайся, на що ставити у грі 5-го туру АПЛ-2023/24.

У рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Борнмутом та Челсі, яке пройде на стадіоні Віталіті.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Маурісіо Почеттіно. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,74, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 4.60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.30.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

На двох обидві команди виграли в цьому сезоні один матч, і, як наслідок, знаходяться в другій половині турнірної таблиці. До всіх неприємностей Челсі додаються ще й травми. Так, наприклад, точно не зіграє Ріс Джеймс, а от наш Михайло Мудрик, ймовірно, вийде в старті. Стримувати Михайла буде задачею ще одного українця в цьому матчі — Іллі Забарного, який точно вийде з перших хвилин цього протистояння.

Борнмут ще не перемагав цього сезону, тому вдома проти такого суперника "вишні" зроблять все можливе задля дебютної вікторії в новому сезоні. Ризикнемо поставити на перемогу Борнмута (4.60).

Також цікавою виглядає подія "тотал менше 2.5", вірогідність якої оцінюється коефіцієнтом 2,35.

ОСТАННІ ОЧНІ МАТЧІ КОМАНД

Матч Борнмут — Челсі відбудеться сьогодні, 17 вересня, о 16:00 за київським часом. Читайте анонс цього поєдинку на нашому сайті.