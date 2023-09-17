Іспанія

Дізнайся, на що ставити у грі 5-го туру Ла Ліги-2023/24.

У рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги на нас чекає протистояння між Реалом Мадрид та Реалом Сосьєдад, яке пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Мадрида пропонується коефіцієнт 1,66, тоді як потенційний успіх Сосьєдада оцінюється показником 5.60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.10.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

Очікується, що це протистояння буде результативним. Зважаючи на це, радимо звернути увагу на подію "ТБ 3" з коефіцієнтом 2.55.

Також цікавою виглядає подія "перемога Мадрида у 2 голи", вірогідність якої оцінюється коефіцієнтом 4.57.

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