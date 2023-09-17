Італія

Керманич неаполітанського клубу поділився враженнями після матчу проти Дженоа.

Неаполітанський Наполі напередодні зіграв унічию проти генуезького Дженоа в рамках четвертого туру італійської Серії A.

Дженоа — Наполі 2:2 Відео голів та огляд матчу Серії A

"Ми знаємо, що грали погано, особливо в першому таймі, оскільки ми не створювали багато моментів. Ми також пропустили два голи з кутових, і це також свідчить про брак рішучості.

Окрім цього, у чужому штрафному був фол на Франку Замбо-Ангісса, а також гра рукою під час навісу Матіаса Олівери, але нічия не була наслідком цих інцидентів. Ми просто не були достатньо рішучі.

Упродовж майже години ми не грали добре, але принаймні в нас вистачило сил на реакцію. Натхнення прийшло з лави запасних, але залишилося в підсумку ми все одно втратили два очка, а не здобули одне.

Ми всі бачили, що сьогодні ПСЖ програв, мюнхенська Баварія також була важкуватою напередодні, тож після перерви на міжнародну павзу й перед грою Ліги чемпіонів нам було так само важко.

Я завжди казав, що у нас має бути більше доступних варіантів, тому використання Распадорі за Осіменом є одним із них. Распадорі взяв участь у всіх чотирьох іграх цього сезону, у двох із них він грав із перших хвилин, і при цьому йому не пощастило не забити більше голів, оскільки один був скасований через лічені міліметри офсайду.

Распадорі може грати на позиції центрального форварда, як треквартіста, як він це робив сьогодні ввечері, на широкій позиції в тризубі атаки або в будь-якій ролі півзахисту. Він універсальний, і це завжди буде цінуватись головними тренерами.

Перемога в Лізі чемпіонів не може бути нашою метою наразі, але це може бути амбіція в майбутньому. У Серії А ми йшли на павзу з домашньою поразкою, і я очікував, що сьогодні ввечері моя команда буде відігравати роль першого номеру.

Сподіваюсь, ми побачили в цьому матчі, що ми повинні грати на 100 відсотків з першої хвилини до останньої, а не просто демонструвати характер, реагуючи на ситуацію.

Сподіваюся, нам не потрібно буде забивати тричі в кожній грі, щоб просто вигравати, тому ми також повинні стати надійнішими в захисті.

Початковий план полягав у тому, щоб грати з Ррахмані в центрі захисту, але ми не могли ризикувати його здоров’ям, тому я не міг змінити двох із чотирьох гравців у захисті.

Але Лео Естігор упорався добре, і він більше звик до гри за такої системи. Натан отримає свій шанс у майбутньому, але цей момент зараз просто відкладається", — заявив французький фахівець.

Наступний матч неаполітанський Наполі проведе в гостях у португальської Браги в рамках Ліги чемпіонів УЄФА 20 вересня.