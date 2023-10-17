Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Супротивник буде виступати в червоно-білому комлпекті.

Сьогодні, 17 жовтня, у рамках відбіркового етапу Євро-2024 збірна України зіграє проти Мальти.

Мальта — Україна. Напередодні

Команда Сергія Реброва зіграє у синьому комплекті форми, а воротар національної збірної одягне чорний светр.

У свою чергу гравці збірної Мальти виступлять у червоно-білому комплекті форми, а воротар – у зеленому светрі.

Нагадаємо, матч Мальта – Україна пройде сьогодні у місті Та-Калі на Національному стадіоні. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.