Супротивник буде виступати в червоно-білому комлпекті.
УАФ
17 жовтня 2023, 13:10
Сьогодні, 17 жовтня, у рамках відбіркового етапу Євро-2024 збірна України зіграє проти Мальти.
Мальта — Україна. Напередодні
Команда Сергія Реброва зіграє у синьому комплекті форми, а воротар національної збірної одягне чорний светр.
У свою чергу гравці збірної Мальти виступлять у червоно-білому комплекті форми, а воротар – у зеленому светрі.
Нагадаємо, матч Мальта – Україна пройде сьогодні у місті Та-Калі на Національному стадіоні. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.