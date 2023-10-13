Англія

Клуб може підписати собі досвідченого півзахисника.

Манчестер Сіті хоче підписати Тоні Крооса - повідомляє ресурс Mundo Deportivo.

Гравця можливо вдасться взяти безкоштовно через завершення його контракту із мадридцями.

Англійська команда готова платити йому приблизно 13 мільйонів фунтів в рік.

Тоні та Лука Модрич незадоволені своїм положенням у складі Реалу і можуть залишити колектив.