Англія 13 жовтня 2023, 21:57 Манчестер Сіті цікавиться Кроосом Клуб може підписати собі досвідченого півзахисника. Тоні Кроос - Getty Images 13 жовтня 2023, 21:57 Манчестер Сіті хоче підписати Тоні Крооса - повідомляє ресурс Mundo Deportivo. Гравця можливо вдасться взяти безкоштовно через завершення його контракту із мадридцями. Англійська команда готова платити йому приблизно 13 мільйонів фунтів в рік. Тоні та Лука Модрич незадоволені своїм положенням у складі Реалу і можуть залишити колектив. Люди Тоні Кроос Команди Манчестер Сіті Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте