Манчестер Сіті хоче підписати Тоні Крооса - повідомляє ресурс Mundo Deportivo

Гравця можливо вдасться взяти безкоштовно через завершення його контракту із мадридцями. 

Англійська команда готова платити йому приблизно 13 мільйонів фунтів в рік. 

Тоні та Лука Модрич незадоволені своїм положенням у складі Реалу і можуть залишити колектив. 