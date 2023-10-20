Англія

Нова угода з 26-річним японцем розрахована до літа 2027 року.

Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з вінгером Каору Мітомою.

Нова угода з 26-річним японцем розрахована до літа 2027 року, тоді як попередній договір закінчувався влітку 2025 року.

За інформацією ЗМІ, за рахунок нової угоди футболіст отримав підвищення зарплати до 80 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

У нинішньому сезоні Мітома провів 11 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав чотири гольові передачі.