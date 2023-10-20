Англія

Гравець клубу АПЛ співпрацює зі слідством.

Астон Вілла підтвердила, що їхній італійський півзахисник Ніколо Дзаніоло допомагає Федерації футболу Італії (FIGC) і відповідним органам у розслідуванні незаконної букмекерської діяльності.

Італієць також зустрівся з керівництвом клубу. Він тренується з першою командою у звичайному режимі. 24-річний гравець буде доступний для матчу проти Вест Гем Юнайтед, який відбудеться цими вихідними.

У заяві клубу на його офіційному сайті йдеться, що під час того, як розслідування триватиме, додаткових коментарів у Бірмінгемі надавати не будуть.

Нагадаємо, Дзаніоло опинився серед числа гравців, яких підозрюють у здійсненні нелегальних ставок. Півзахисника виключили зі збірної Італії, а сам він заперечував, що ставив на футбольні матчі.