Італія

Незабаром можуть стати відомі імена інших підозрюваних.

Після Ніколо Фаджолі, Сандро Тоналі та Ніколо Дзаніоло з'явилося четверте ім'я гравця, причетного до скандалу з нелегальними ставками на спорт в Італії, повідомляє портал Goal.com.

Польський півзахисник римської Роми Нікола Залевські став ще одним футболістом, пов'язаним зі справою про незаконний беттинг, чиє ім'я озвучив журналіст Фабріціо Корона. Раніше саме він вказав на гравців збірної Італії Тоналі та Дзаніоло.

Список гравців, які виступали або виступають у Серії А і є причетними до нелегальних ставок, досить довгий. Фабріціо Корона має намір озвучувати їхні імена по черзі.

Нагадаємо, першим, хто вважається причетним до незаконного беттингу, було названо півзахисника Ювентуса Ніколо Фаджолі. Сам гравець нещодавно зізнався у тому, що робив ставки на футбольні матчі.

Півзахисників Ньюкасла та Астон Вілли Сандро Тоналі та Ніколо Дзаніоло теж підозрюються у нелегальних ставках, тому їх виключили зі збірної Італії. Їм, як і Фаджолі, загрожує покарання у вигляді тривалої дискваліфікації та штрафу.