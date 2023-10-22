Англія

Коментар тренера канонірів.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував гол Михайла Мудрика у ворота своєї команди.

"Кажете, удар Мудрика був усвідомленим? Мені так не здалося. Але їм видніше. Якщо це усвідомлений удар — віддаю їм належне", — цитує Артету Metro.

Ось який гол у ворота Арсеналу забив українець Михайло Мудрик. Для нього це перший забитий м'яч на Стамфорд Брідж у складі Челсі.

Нагадаємо, Челсі не втримав перевагу у два м'ячі у матчі проти Арсеналу (2:2).