Коментар тренера канонірів.
АРТЕТА, GETTY IMAGES
22 жовтня 2023, 13:18
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував гол Михайла Мудрика у ворота своєї команди.
"Кажете, удар Мудрика був усвідомленим? Мені так не здалося. Але їм видніше. Якщо це усвідомлений удар — віддаю їм належне", — цитує Артету Metro.
Ось який гол у ворота Арсеналу забив українець Михайло Мудрик. Для нього це перший забитий м'яч на Стамфорд Брідж у складі Челсі.
Нагадаємо, Челсі не втримав перевагу у два м'ячі у матчі проти Арсеналу (2:2).