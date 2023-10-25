Англія

Італійський півзахисник може невдовзі отримати дискваліфікацію.

У зв'язку з дискваліфікацією італійського півзахисника Сандро Тоналі, про яку вже невдовзі можуть оголосити офіційно, Ньюкасл розглядає варіанти заміни гравця, повідомляє видання The Athletic.

Поки 23-річний Тоналі відбуватиме покарання, яке, ймовірніше за все, складатиме 10 місяців, його місце у складі може принаймні тимчасово зайняти один з наступних гравців: Калвін Філліпс, Скотт Мактоміней, Амаду Онана або Жоау Палінья.

Майбутнє Філліпса у Манчестер Сіті оповите невідомістю, а нещодавно з'являлася інформація про можливу спробу Ньюкасла орендувати його взимку. Мактоміней міг покинути Манчестер Юнайтед влітку, але зараз він поступово повертається до стартового складу клубу, тому невідомо, на що варто очікувати у цій ситуації.

Амаду Онана є основним гравцем Евертона, тож підписати його буде нелегко, особливо враховуючи те, що за даними ЗМІ "іриски" хочуть за півзахисника 70 мільйонів фунтів стерлінгів. За Палінью з Фулгема Ньюкаслу довелося б боротися з мюнхенською Баварією, яка хоч і не змогла оформити трансфер гравця влітку, але точно планує повернутися до нього у зимове трансферне вікно.