Англія

Тренер — про норвезького форварда.

Наставник Ман Сіті Пеп Гвардіола прокоментував результативність Ерлінга Голанда.

"На нього чиниться тиск через те, що сталося минулого сезону. І не лише минулого сезону. Він має забивати по сім голів у кожній грі, а це неможливо.

Він щасливий. Він забив багато голів. Люди хочуть, щоб він зазнав невдачі після того, як забив 52 голи. Можливо, у потрібний момент сезону він гратиме навіть краще, ніж зараз. У Лізі чемпіонів він знову дає результат.

Ми дуже раді, він голодний до голів. Він дуже скромний. Він неймовірний професіонал. Він чудовий спортсмен. Він залучений до гри та більше бере участь у нашому процесі. Я не хочу, щоб він просто стояв у штрафному майданчику і забивав голи.

Якщо він буде задіяний у грі, коли ми намагаємося довести м'яч до штрафного майданчика, він стане грамотнішим гравцем. Я не маю сумнівів у цьому, а в нього є бажання вдосконалюватися", – сказав головний тренер Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялось, що у Голанда 115 очок за системою гол+пас у 100 останніх матчах.