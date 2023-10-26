Феноменальні показники норвезького нападника.
ЕРЛІНГ ГОЛАНД, GETTY IMAGES
26 жовтня 2023, 12:46
В матчі 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів Манчестер Сіті здолав Янг Бойз із рахунком 3:1. Дублем відзначився нападник "міщан" Ерлінг Голанд.
Як пише статистичний портал Opta, в останніх ста матчах у норвезького нападника 115 очок за системою гол+пас. 23-річний форвард забив 96 голів та віддав 19 асистів.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Янг Бойз — Манчестер Сіті в 3 турі Ліги чемпіонів УЄФА.