В матчі 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів Манчестер Сіті здолав Янг Бойз із рахунком 3:1. Дублем відзначився нападник "міщан" Ерлінг Голанд.

Як пише статистичний портал Opta, в останніх ста матчах у норвезького нападника 115 очок за системою гол+пас. 23-річний форвард забив 96 голів та віддав 19 асистів.

115 — Erling Haaland has been directly involved in 115 goals across his last 100 appearances in all competitions at club level (96 goals, 19 assists). Force. pic.twitter.com/0ZHZcykeHl