Нарешті команда українця виграла в англійській першості.
Борнмут - Бернлі, GETTY IMAGES
28 жовтня 2023, 19:11
В матчі 10-го туру АПЛ Борнмут приймав Бернлі. Ілля Забарний вийшов з перших хвилин та відіграв весь матч.
Поєдинок почався не на користь господарів. Тейлор засмутив "вишень" на 11-ій хвилині. Проте Семеніо відновив статус-кво в середині першого тайму.
Вирішальний гол Борнмут забив наприкінці зустрічі зусиллями Біллінга — 2:1.
Лише наприкінці жовтня Борнмут виграв перший матч в АПЛ та покинув зону вильоту. Тим часом Бернлі залишився на передостанньому місці.
Борнмут — Бернлі 2:1
Голи: Семеніо, 22, Біллінг, 76 — Тейлор, 11.