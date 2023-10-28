Англія

Нарешті команда українця виграла в англійській першості.

В матчі 10-го туру АПЛ Борнмут приймав Бернлі. Ілля Забарний вийшов з перших хвилин та відіграв весь матч.

Поєдинок почався не на користь господарів. Тейлор засмутив "вишень" на 11-ій хвилині. Проте Семеніо відновив статус-кво в середині першого тайму.

Вирішальний гол Борнмут забив наприкінці зустрічі зусиллями Біллінга — 2:1.

Лише наприкінці жовтня Борнмут виграв перший матч в АПЛ та покинув зону вильоту. Тим часом Бернлі залишився на передостанньому місці.

Борнмут — Бернлі 2:1

Голи: Семеніо, 22, Біллінг, 76 — Тейлор, 11.