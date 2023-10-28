Жеребкування відбудеться 2 листопада.
ХІТ Київ, fchit.kiev.ua
28 жовтня 2023, 19:07
У суботу ХІТ грав заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів з футзалу проти Аята.
Київський клуб гарантував собі достроковий вихід, тому гра проти казахстанської команди нічого не вирішувала.
Однак команди показали гідну гру: Аят вів у два голи, але ХІТ зумів звести матч до нічиєї — 2:2.
Зазначимо, що жеребкування Елітного раунду Ліги чемпіонів відбудеться 2 листопада у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні.
ХІТ (Україна) – Аят (Казахстан) 2:2
Голи: Сірий (39 – з 6-метрового) – Абдуманапули (7), Козирчіков (20).
ХІТ: Сухов – Журба, Подлюк, Педяш, Абакшин – Сірий, Мельник, Ліфер, Сметаненко – Жук, Чернявський, Поночовний, Шеремета.
Аят: Гомес, Умірзаков – Геге, Абдуманапули, Леандерсон, Розенскі – Лукас, Леандро, Козирчіков, Риндін.