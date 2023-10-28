Футзал

Жеребкування відбудеться 2 листопада.

У суботу ХІТ грав заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів з футзалу проти Аята.

Київський клуб гарантував собі достроковий вихід, тому гра проти казахстанської команди нічого не вирішувала.

Однак команди показали гідну гру: Аят вів у два голи, але ХІТ зумів звести матч до нічиєї — 2:2.

Зазначимо, що жеребкування Елітного раунду Ліги чемпіонів відбудеться 2 листопада у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні.

ХІТ (Україна) – Аят (Казахстан) 2:2

Голи: Сірий (39 – з 6-метрового) – Абдуманапули (7), Козирчіков (20).

ХІТ: Сухов – Журба, Подлюк, Педяш, Абакшин – Сірий, Мельник, Ліфер, Сметаненко – Жук, Чернявський, Поночовний, Шеремета.

Аят: Гомес, Умірзаков – Геге, Абдуманапули, Леандерсон, Розенскі – Лукас, Леандро, Козирчіков, Риндін.