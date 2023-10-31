Англія

Легендарний француз наразі не бачить швидких шляхів до подолання кризи у таборі "червоних дияволів".

У центральному матчі десятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті розгромив у дербі Манчестер Юнайтед, відправивши у ворота принципового суперника три "сухих" м'ячі на Олд Траффорд.

Легендарний тренер лондонського Арсеналу та член Зали слави АПЛ Арсен Венгер поділився емоціями від гри та результату цього протистояння.

"Розгромна поразка Юнайтед від Сіті? Я б сказав, що все цілком закономірно. Прірва між двома командами ставала все більшою протягом гри.

Зрештою, шкода, що такий великий клуб, як Манчестер Юнайтед, виглядає так безнадійно. Я не бачу, за рахунок чого вони можуть в чомусь додати. Ця команда сьогодні втратила впевненість, якість і навіть характер", — сказав Арсен Венгер для beIN SPORTS.

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