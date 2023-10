Бернлі на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нового контракту з форвардом Лайлом Фостером.

Угода розрахована на 5 років. Фінансові деталі контракту сторони не розголошують.

He's here to stay! 😍



Lyle Foster has signed a new five-year contract with the Clarets, keeping him at Turf Moor until 2028! 🇿🇦 pic.twitter.com/oe0jjGM5tK