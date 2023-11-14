Україна

Голкіпер криворізького клубу поділився своїми думками після гри з Динамо.

Воротар Кривбасу Андрій Кліщук прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти київського Динамо (0:2).

"Прикра поразка на своєму полі, тому враження і емоції не дуже. Але не опускаємо голови, треба рухатись далі. Наступна гра – Минай. Треба зробити аналіз наших помилок: де не дограли, де дозволили супернику створювати моменти. Будемо виправлятись та налаштовуватись на максимальний результат на Закарпатті у наступному турі.

Кривбас — Динамо 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Вдесятьох, звісно грати непросто. Але, як показав другий тайм, моментами навіть у меншості гра нам давалась. Але знову ж таки є ряд факторів, через що ми не забили жодного разу та поступились. Забуваємо цей матч, та будемо рухатись далі", - наводить слова Кліщука прес-служба клубу.

Раніше комітет арбітрів УАФ оголосив, що вилучення гравця Кривбасу у матчі проти Динамо було правильним рішенням суддівської бригади.