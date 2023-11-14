Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Українська команда налаштована дати бій "Скуадрі Адзуррі".

Захисник збірної України Олександр Сваток прокоментував підготовку до матчів відбору на Євро-2024.

"Перемогли Шахтар за рахунок командної гри. Можливо, нам пощастило.

Хто фаворит в матчі з Італією? Італійці — дуже сильна команда з якісними виконавцями. Про фаворитів не хочеться нічого казати, тому що на футбольному полі буде все зрозуміло.

Впевнений, що з мотивацією буде все добре", — сказав Сваток в інтерв'ю Ютуб-каналу УАФ.

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.