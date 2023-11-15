Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник ЛАСКу прокоментував виклик до лав синьо-жовтих.

Майбутній дебютант збірної України Максим Таловєров прокоментував виклик в головну команду країни.

"Це було дуже несподівано. Я тільки думав про те, щоб працювати на тренуваннях і робити все можливе, щоб потрапити сюди. Був дуже щасливий, коли довідався. Для мене це дуже важливо. Це була моя мрія з шести років: відтоді я мріяв і думав про це щодня", — зізнався Таловеров в інтерв'ю каналу Взбiрна.

"Матч проти Італії? Вважаю, що у нашого суперника дуже сильний склад, але й про нас можна сказати те саме. Тому у нас є всі шанси", — додав захисник.

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.