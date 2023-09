Вінгер Ліверпуля Діогу Жота поділився, кого зі складу національної збірної Португалії він хотів би бачити у Мерсисайді.

Португалець наступним чином відповів на питання від That's Football:

"Бернарду Сілва. Для мене він один з найрозумніших гравців, яких я знаю. Те, як він може приховати м'яч від суперників, є особливістю", — сказав Жота.

"One of the most intelligent football players I've known!"🧠



Diogo Jota discusses what rival player he would take at Liverpool! #LFC pic.twitter.com/T0Z6x1AvP9