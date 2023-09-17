Деякі фани "червоних" незадоволені вибором португальського нападника.
Діогу Жота, Getty Images
17 вересня 2023, 14:15
Вінгер Ліверпуля Діогу Жота поділився, кого зі складу національної збірної Португалії він хотів би бачити у Мерсисайді.
Португалець наступним чином відповів на питання від That's Football:
"Бернарду Сілва. Для мене він один з найрозумніших гравців, яких я знаю. Те, як він може приховати м'яч від суперників, є особливістю", — сказав Жота.
Очікувано, не всім фанам "червоних" сподобався вибір нападника. Свого часу, у сезоні 2019/20, коли Ліверпуль святкував перемогу в АПЛ, Сілва відмовився аплодувати мерсисайдцям під час "коридору пошани", що зачепило вболівальників тодішніх чемпіонів.