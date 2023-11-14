Українець пожартував щодо своїх досягнень в клубі.
Віталій Миколенко, скрін з Ютуб-каналу УАФ
14 листопада 2023, 09:47
Захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував підготовку до матчів відбору на Євро-2024.
"Всі приїхали з хорошим настроєм до збірної, на позитивних емоціях. Хоча при будь-яких результатах ти приїжджаєш до збірної з гарними емоціями. Тому без різниці, як ми грали в клубах.
Представили нам нових гравців – Макса Таловєрова, Данила Сікана, Владислава Дубінчака. Розказали план на цей збір.
Я – надійний в обороні? Хто це сказав, що я надійний захисник (сміється)?
Мої голи? Не знаю, як це сталося. Просто намагаюся показати максимум в кожному матчі, є моменти", – сказав Миколенко в інтерв'ю Ютуб-каналу УАФ.
Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.