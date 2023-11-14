Україна

Українець пожартував щодо своїх досягнень в клубі.

Захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував підготовку до матчів відбору на Євро-2024.

"Всі приїхали з хорошим настроєм до збірної, на позитивних емоціях. Хоча при будь-яких результатах ти приїжджаєш до збірної з гарними емоціями. Тому без різниці, як ми грали в клубах.

Представили нам нових гравців – Макса Таловєрова, Данила Сікана, Владислава Дубінчака. Розказали план на цей збір.

Я – надійний в обороні? Хто це сказав, що я надійний захисник (сміється)?

Мої голи? Не знаю, як це сталося. Просто намагаюся показати максимум в кожному матчі, є моменти", – сказав Миколенко в інтерв'ю Ютуб-каналу УАФ.

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.