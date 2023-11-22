Англія

Лазарет МЮ покинув Люк Шоу.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про повернення захисника Люка Шоу до тренувань після тримісячної відсутності через травму.

Захисник Манчестер Юнайтед не виходив на поле із серпня і провів лише дві гри цього сезону. Сьогодні Шоу тренувався у загальній групі "червоних дияволів". Ймовірно, футболіст зможе взяти участь у матчі з Евертоном цієї неділі.

Раніше повідомлялось, що Онана травмувався під час матчу збірної Камеруну.