Лазарет МЮ покинув Люк Шоу.
ЛЮК ШОУ, GETTY IMAGES
22 листопада 2023, 14:43
Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про повернення захисника Люка Шоу до тренувань після тримісячної відсутності через травму.
Захисник Манчестер Юнайтед не виходив на поле із серпня і провів лише дві гри цього сезону. Сьогодні Шоу тренувався у загальній групі "червоних дияволів". Ймовірно, футболіст зможе взяти участь у матчі з Евертоном цієї неділі.
Раніше повідомлялось, що Онана травмувався під час матчу збірної Камеруну.