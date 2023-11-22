Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард прокоментував скандальний епізод у матчі проти Греції.

Збірна Греції напередодні в заключному матчі відбіркового раунду до чемпіонату Європи-2024 відібрала очки в невмотивованої Франції.

Греція — Франція 2:2 Відео голів та огляд матчу відбору Євро-2024

За ходом зустрічі стався скандальний епізод із незарахованим голом нападника "Les Bleus" Антуана Грізманна, після якого гравець залишив гнівний коментар на адресу очільників європейського футболу.

"На матчах кваліфікації до чемпіонату Європи відсутня технологія фіксації взяття воріт. Усе. Мені більше нічого додати.

У УЄФА є купа грошей, але вони не можуть забезпечити для всіх рівні умови гри. Не можуть банально визначити, перетнув м’яч лінію, чи ні.

Вибачте, але при цьому вони хочуть, щоб ми грали більше матчів? Добре, тоді ми просимо більше технологій на цих матчах", — заявив французький виконавець.

Нагадаємо, що Франція фінішувала першою в групі B, випередивши Нідерланди на чотири залікові бали.