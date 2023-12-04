Колишній воротар Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа, який з літа знаходиться в статусі вільного агента, може знову одягнути футболку клубу АПЛ.
Як стверджує The Telegraph, іспанський воротар, готовий розглянути варіант з підписанням контракту з Ньюкаслом у світлі важкої травми основного кіпера "сорок" Ніка Поупа.
При цьому зазначається, що на даний момент головний тренер англійської команди Едді Гау, хоче дати можливість проявити себе Мартіну Дубравкі.