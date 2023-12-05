Англія

Український захисник поділився своїми думками про виступи в АПЛ.

Захисник Борнмута Ілля Забарний прокоментував свою гру після нічийного результату у матчі АПЛ проти Астон Вілли (2:2).

"Удосконалюю свою гру тиждень за тижнем. Все чудово. Я молодий гравець, мені потрібно трохи більше часу. Я можу покращувати свою гру.

Це чудово, що я брав участь у кожній грі. Я дуже вдячний. Тренер довіряє мені. Я маю дивитися тільки вперед", — наводить слова Забарного ВВС.

Цього сезону Забарний провів 16 поєдинків, з яких 14 в англійській Прем'єр-лізі.

Раніше Football.ua проаналізував і підбив підсумки минулого 14 туру АПЛ.