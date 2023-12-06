Англія

Ньюкасл залишився без основного голкіпера.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау підтвердив, що основний голкіпер команди Нік Поуп пропустить близько чотирьох місяців через травму.

"Ніка буде прооперовано. Немає жодних сумнівів, що йому необхідна операція.

Коли повернеться? Ми думаємо, що приблизно через 4 місяці", — сказав Гау.

Відзначимо, що місце Поупа у воротах можуть зайняти Мартін Дубравка або Лоріс Каріус.

В цьому сезоні Поуп взяв участь у всіх 14 матчах АПЛ та пропустив 14 голів.