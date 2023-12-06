Англія

Слова тренера перед очною зустріччю.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері напередодні матчу 15 туру АПЛ проти Манчестер Сіті висловився щодо протистояння з Хосепом Гвардіолою.

"Я завжди хочу боротися проти найсильніших команд та гравців. У Манчестер Сіті дуже сильний колектив, нам буде непросто зупинити їхнє володіння м'ячем.

Протистояння із Гвардіолою? Якщо я використаю всі свої можливості, то зможу протистояти йому", - цитує Емері офіційний сайт Астон Вілли.

Нагадаємо, матч Астон Вілла — Манчестер Сіті розпочнеться о 22:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.