Англія

У грі з "червоними дияволами" українець відзначився асистом.

У матчі 15 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі поступився Манчестер Юнайтед з рахунком 1:2.

У цьому матчі взяв участь український вінгер Михайло Мудрик, який вийшов у стартовому складі та провів на полі 77 хвилин.

За цей час 22-річний українець віддав гольову передачу, завдав двох неточних ударів, зробив 69% точних передач, два ключові паси, один навіс, сім разів втратив м'яч і один раз невдало обіграв суперника.

Статистичні портали WhoScored та SofaScore оцінили дії українця у 6,6 балів, що є середньою оцінкою у складі "синіх".

Цього сезону Мудрик провів 14 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.