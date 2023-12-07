Англія

"Червоні дияволи" здобули 4 перемоги в 5 останніх матчах.

Керманич МЮ Ерік тен Гаг прокоментував перемогу над Челсі (2:1) в 15-му турі АПЛ.

"Я завжди можу на щось поскаржитися, але ми задоволені результатом та грою. Ми цього заслужили. Хотіли направити послання вболівальникам, але такий наш стиль. У перші 30 хвилин ми чудово зробили це на полі.

Пропускати гол було необов'язково, ми вимкнулися. Ще належить зробити деякі кроки, ми рухаємося у правильному напрямку. Це буде хороша команда, добрим стане і цей проєкт", – зазначив головний тренер МЮ.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Челсі.