Англія

Партнер по команді Єгор Ярмолюк отримав травму в матчі проти Брайтона.

Нападник Брентфорда Браян Мбемо не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє The Athletic.

24-річний камерунець отримав пошкодження гомілковостопного суглоба в минулому матчі АПЛ проти Брайтона (1:2), у якому він реалізував пенальті.

"Це погана травма. Не знаю, наскільки погана, не можемо назвати точне число тижнів. Він точно пропустить матч з Шеффілдом та ще кілька тижнів", — сказав головний тренер команди Томас Франк.

Нинішнього сезону Мбемо провів 15 матчів, у яких забив сім голів та зробив чотири асисти. Він є найкращим бомбардиром та асистентом "бджіл".

Свій наступний матч Брентфорд, у якому виступає українець Єгор Ярмолюк, проведе проти Шеффілда Юнайтеда. Гра відбудеться 9 грудня.