Англія

Через втрату залікових балів "іриски" опинилися у зоні вильоту.

Очікується, що у п'ятницю, 1-го грудня, Евертон подасть апеляцію на покарання у вигляді зняття з них десяти очок, повідомляє портал Sky Sports.

Після цього справу розглядатиме незалежна апеляційна комісія, склад якої буде відрізнятися від оригінальної. Тим не менш, згідно з повідомленням Прем'єр-ліги, під час п'ятиденного слухання "іриски" визнали, що порушили правила прибутковості та стабільності ліги (PSR).

Нагадаємо, що 10-очковий штраф в Евертоні назвали абсолютно непропорційною та несправедливою санкцією. Головний тренер клубу Шон Дайч заявив, що ці обставини просто ускладнили нинішній стан справ.