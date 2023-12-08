Англія

Наставник "сорок" поділився своїми думками після гри з Евертоном.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Евертона (0:3).

"Я думав, що в першому таймі ми повинні взяти гру під контроль і показати наше домінування, але нам не вистачало авторитету. Евертон грав певним чином і ускладнював нам завдання, тиснув на нас, але ми добре грали.

У другому таймі ми показали найкращу гру, якраз перед тим, як вони забили. Це засмучує нас, тому що я вважаю, що це, мабуть, упущена можливість.

Кіран був чудовим з першого дня, відколи увійшов у клуб. Колективно ми були не там, де мали бути, і це не має нічого спільного з Кіраном.

Евертон — Ньюкасл 3:0 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Наша виїзна форма не була такою, якою ми хотіли її бачити або якою вона була минулого сезону. Мені важко знайти причину для цього, тому що наша домашня форма була дуже хорошою. Ми домінували, ми виступали дуже добре. Але ми не повторили це, щоб нам було на що подивитися і поміркувати.

Зараз у нас обмежені можливості для атаки з лави запасних, але це те, з чим ми справді добре впоралися. Сподіваюся, допомога прийде, тому що нам, безумовно, потрібна кількість. Гравці хочуть грати, але можливість робити заміни і давати людям відпочити зараз відсутня. Але ми не розглядаємо це як виправдання", — наводить слова Гау ВВС.

Раніше повідомлялося, що Віталій Миколенко отримав найгіршу оцінку у складі Евертона за матч з Ньюкаслом.