Англія

Аргентинський спеціаліст висловився щодо поразки у матчі проти Евертона.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно висловив своє розчарування результатом матчу проти Евертона.

Евертон — Челсі 2:0 Відео голів та огляд матчу 10.12.2023

За словами Почеттіно, "сині" були недостатньо вбивчими перед воротами голкіпера "ірисок" Пікфорда. Аргентинський спеціаліст вважає, що його підопічні заслуговували на здобуття нічийного результату.

"Футбол — це про забиті голи. Ми не були достатньо вбивчими перед чужими воротами. Я дуже і дуже розчарований. Ми не отримали бал, якого заслуговували. Я гадаю, ми зіграли краще, але не отримали бажаного результату", — заявив він.

Керманич Челсі також висловився щодо травми захисника Ріса Джеймса:

"Він відчув дискомфорт у підколінному сухожиллі. Не дуже приємно, що він отримав нову травму. Він дуже важливий гравець для нас", — підкреслив Почеттіно.

Зазначимо, що вінгер Челсі Михайло Мудрик отримав від статистичного порталу WhoScored одну з найвищих оцінок серед гравців своєї команди, тоді як захисника Евертона Віталія Миколенка там визнали найкращим гравцем матчу.