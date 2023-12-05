Англія

Ще одна команда з Чемпіоншипу, де виступає українець, залишилася без головного тренера.

Сандерленд на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Тоні Моубрея.

Причиною звільнення 60-річного англійця стали погані результати команди у першій половині цього сезону.

Моубрей очолив "чорних котів" влітку минулого року — на його рахунку 65 поєдинків, 26 перемог, 17 нічиїх та 22 поразки при статистиці м'ячів — 100:83.

Після 19 турів Сандерленд, у якому виступає український форвард Назарій Русин, який мав конфлікт із головним тренером, набрав 27 очок і посідає дев'яте місце у Чемпіоншипі.

Свій наступний матч "чорні коти" проведуть проти Вест Бромвіча. Гра запланована на 9 грудня.

Раніше повідомлялося, що Свонсі, за який виступає українець Микола Кухаревич, залишився без головного тренера.