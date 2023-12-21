Скасований матч із Борнмутом буде переграно повністю.
Том Лок'єр, Getty Images
21 грудня 2023, 19:53
Капітана і захисника Лутона Тома Лок'єра, який пережив зупинку серця під час матчу англійської Прем'єр-ліги, було виписано з лікарні. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нагадаємо, 29-річний валієць знепритомнів і впав на газон у другому таймі матчу АПЛ проти Борнмута, в якому виступає українець Ілля Забарний.
Гравцю оперативно надали медичну допомогу, після чого доправили до лікарні, а сам матч було перервано на 59 хвилині за рахунку 1:1.
Клуб повідомив, що футболіста було виписано з лікарні і тепер він повернувся додому, де продовжить процес реабілітації.
Також варто зазначити, що у травні у капітана Лутона була схожа ситуація, коли він знепритомнів у матчі плей-оф за вихід до АПЛ. Потім він переніс операцію на серці.
Цього сезону Лок'єр провів 15 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що матч між Лутоном та Борнмутом буде повністю переграно з першої хвилини.