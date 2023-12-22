Англія

Аргентинець — про трансфери.

Наставник Челсі Маурісіо Почеттіно висловився щодо майбутніх трансферів під час зимового ТВ.

"Ми зі спортивним директором постійно спілкуємось та оцінюємо ситуацію. Якщо щось буде потрібно, ми будемо готові. На нас завжди тисне необхідність підписувати молодих талановитих гравців, і у нас є різні типи цілей – з досвідом і без, молодші та старші. Це те, що потрібно, щоб забезпечити команду тим, чого вона потребує.

Потрібно бути відкритими для опису ситуації. Постійне спілкування з власниками – це чудово, ми ділимося всім. Обмінюємося ідеями. Ми потрібні один одному, щоб висловити наше бачення таким чином, щоб це було позитивною заявою для клубу.

Якщо нам потрібні трансфери, ми зробимо це разом. Так, щоб це було найкращим рішенням для клубу", – сказав Почеттіно.

Раніше Почеттіно пояснив, чому Мудрик не вийшов у старті проти Ньюкасла.