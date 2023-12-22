Іспанія

Наставник Жирони поділився своїми думками після гри з Бетісом.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував нічийний результат у матчі 18 туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса (1:1), у якому голом відзначився український форвард Артем Довбик.

"Ми провели відмінний матч проти чудового суперника. На перших 50 або 60 метрах ми діяли дуже добре і змогли завадити Бетісу провести сильний старт. У нас були шанси, але нам не вистачало потужності та контролю м'яча. Саме тому вони змогли зробити крок уперед.

У ті хвилини, коли ми могли бути попереду, ми не були ефективними. Бетіс дуже добре захищався, а ми не змогли знайти того пасу, який би дав нам забити другий м'яч. Через тиск суперника ми зазнали незвичайних для нас втрат. Нам не вистачало ясності розуму у ключових моментах.

Бетіс — Жирона 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Матч триває стільки, скільки триває, і наприкінці ми також отримали очки. Я задоволений матчем, тут ніхто не виграв, і ми маємо прийняти це очко, бо гра була гарною.

Ми закінчили рік на позиціях Ліги чемпіонів. Ми провели першу половину сезону на рівні великих команд, і всі вболівальники цим пишатимуться.

Стан Давіда Лопеса? Він мав дискомфорт у камбаловидному м'язі, але схоже, ніякої травми немає. Ми сподіваємося, що нічого серйозного", — наводить слова Мічела Marca.

Раніше Мічел прокоментував заміну Довбика, який, як виявилося, отримав пошкодження.