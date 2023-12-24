Француз вважає, що одинадцятиметровий повинні ставити за подібні епізоди.
ВІЛЬЯМ САЛІБА, GETTY IMAGES
24 грудня 2023, 14:00
Вінгер Арсеналу Вільям Саліба вважає, що у ворота його команди треба було ставити пенальті в матчі з Ліверпулем (1:1).
На 18-й хвилині вінгер "червоних" Мохамед Салах проштовхнув м'яч у штрафний майданчик лондонців. Хавбек Арсеналу Мартін Едегор рукою, опущеною вниз, зупинив рух м'яча. Арбітр Кріс Кавана не призначив пенальті, рефері ВАР не втрутився в епізод.
"Так, звісно, це пенальті, але я не рефері. Тож вони мусять прийняти це", – сказав Саліба.
За підсумками поєдинку проти Ліверпуля Арсеналу вдалося зберегти за собою першу сходинку у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. Підопічні Юргена Клоппа все ще відстають на один заліковий бал, посідаючи друге місце.