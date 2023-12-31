Англія

Завершився ще один поєдинок 20 туру чемпіонату Англії.

У рамках двадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем приймав Борнмут на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні.

Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки голу Сарра. Ще у першому таймі він був вимушено замінений через пошкодження. Подвоїти перевагу "шпорам" вдалося вже у другій половині матчу — відзначився Сон. Невдовзі Рішарлісон зробив рахунок 3:0, а "вишні" зуміли відповісти лише голом Скотта.

Тоттенгем – Борнмут 3:1

Голи: Сарр, 9, Сон, 72, Рішарлісон, 80 – Скотт, 84

Попередження: Скіпп, 57, Емерсон, 88, Ло Чельсо, 90+3 – Клюйверт, 25, Сенесі, 80, Семеньйо, 84

Тоттенгем: Вікаріо – Порро, Емерсон, Девіс, Удоджі – Сарр (Скіпп, 32), Бентанкур (Гейб'єрг, 59) – Джонсон (Хіль, 82), Ло Чельсо (Даєр, 82), Сон – Рішарлісон (Веліс, 82)

Борнмут: Нету – Сміт, Забарний, Сенесі, Уаттара (Ааронс, 46) – Кук, Крісті (Скотт, 69) – Сіністерра (Семеньйо, 61), Клюйверт (Біллінг, 61), Таверньє – Соланке (Брукс, 82)