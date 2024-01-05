Іспанія

Захисник Барселони Жоау Канселу отримав пошкодження.

У матчі 19-го туру Ла Ліги проти Лас-Пальмаса (2:1) захисник Барселони Жоау Канселу отримав травму та був замінений на 11-ій хвилині. Ймовірно, у фулбека розтягнення зв'язок коліна.

Як повідомляє Mundo Deportivo, португалець пропустить півфінальний матч Суперкубка Іспанії проти Осасуни. Найближчими днями він пройде додаткові тести для визначення серйозності пошкодження.

Матч проти Осасуни відбудеться 11 січня.

У поточному сезоні Канселу провів 16 матчів у Ла Лізі за Барселону: на його рахунку 2 голи та 1 асист.