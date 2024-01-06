Англія

Захисник отримав пошкодження й може незабаром змінити клуб.

Напередодні лондонський Тоттенгем здолав Бернлі в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії.

Тоттенгем — Бернлі 1:0 Відео гола та огляд матчу Кубка Англії

Незважаючи на те, що гра мала кубковий характер та відбувалась на ранній стадії, ми так і не побачили на футбольному полі англійського центрального захисника Еріка Даєра, якого в складі "шпор" у більшості випадків не бачить головний тренер Анге Постекоглу.

Цього разу 29-річного футболіст навіть не потрапив до заявки.

На післяматчевій прес-конференції керманичу Тоттенгема поставили лише одне запитання з цього приводу: "Чи може клуб дозволити собі втрату такого гравця на тлі пошкодження Бена Девіса?".

Відповідь австралійця була максимально лаконічною: "Так".

Нагадаємо, що напередодні з’явилась інформація щодо перших контактів Еріка та мюнхенської Баварії на тлі контракту, термін дії якого спливає влітку цього року.

Даєр у поточному сезоні відіграв чотири матчі (199 хвилин).