Захисник отримав пошкодження й може незабаром змінити клуб.
Анге Постекоглу, Getty Images
06 січня 2024, 09:35
Напередодні лондонський Тоттенгем здолав Бернлі в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії.
Тоттенгем — Бернлі 1:0 Відео гола та огляд матчу Кубка Англії
Незважаючи на те, що гра мала кубковий характер та відбувалась на ранній стадії, ми так і не побачили на футбольному полі англійського центрального захисника Еріка Даєра, якого в складі "шпор" у більшості випадків не бачить головний тренер Анге Постекоглу.
Цього разу 29-річного футболіст навіть не потрапив до заявки.
На післяматчевій прес-конференції керманичу Тоттенгема поставили лише одне запитання з цього приводу: "Чи може клуб дозволити собі втрату такого гравця на тлі пошкодження Бена Девіса?".
Відповідь австралійця була максимально лаконічною: "Так".
Нагадаємо, що напередодні з’явилась інформація щодо перших контактів Еріка та мюнхенської Баварії на тлі контракту, термін дії якого спливає влітку цього року.
Даєр у поточному сезоні відіграв чотири матчі (199 хвилин).